Merlin School - центр очной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ,
а также по проведению Профориентации
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10 летГотовим к ЕГЭ и ОГЭ
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81,3Средний балл наших учеников
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2 736Ребят поступило в выбранные вузы
Динамика и эксперты-коучи Готовим по авторским материалам: скриптам, мемам, инфографикам, видкастам.
Выбери свой курс и начни готовиться уже сегодня!
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ЕГЭ курс для 11 класса
Предзаказ курса со скидкой 30%Подберём подходящую для вас группу, программу и преподавателя / На занятиях будем делать упор на отработку актуальных заданий из ЕГЭ / Преподаватели научат топ способам и техникам по решению заданий
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ЕГЭ курс для 10 класса
Предзаказ курса со скидкой 30%Ведём подготовку в формате активного мастер-класса / Будем разбирать актуальные для десятиклассника задания ЕГЭ / Готовим по интересным материалам: скриптам, мемам, инфографикам.
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ЕГЭ курс для 9 класса
Предзаказ курса со скидкой 30%Отработаем нужные задания из ОГЭ / Разберём темы и номера доступно в нужном ритме / Устраним ваши пробелы из школьной программы
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Бесплатная Профориентация
На живой встрече подберём сферы деятельности и профессии / Составим список подходящих для вас направлений и вузов / Девятикласснику дадим совет – остаться в школе или уйти в колледж
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Бесплатное тестирование ЕГЭ/ОГЭ
Проверите свои знания по актуальным предметам / Узнаете, какие темы и номера необходимо отрабатывать / Разработаем план действий для вашей подготовки к экзамену
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Итоговое сочинение
Предзаказ курса со скидкой 10%За 6 занятий разберём критерии написания Декабрьского сочинения / Дадим нужные шаблоны и научим писать Сочинение на «отлично» / Расскажем об оригинальных формах написания Сочинения, чтобы получить доп. Баллы
Готовим по авторской методике от экспертов ЕГЭ с упором на практику
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На занятии работаем с каждым учеником, делаем акцент на нужных темах и номерах
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Заинтересовываем и мотивируем, на уроке используем до 5 активностей
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Высылаем учащимся нужные материалы к каждому занятию
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Каждые 2-3 месяца проводим «пробники» в формате экзамена
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